Затримано підозрюваного у серії майнових злочинів

21-річний чоловік відпочивав в селище Урзуф, та коли гроші закінчилися, вирішив вкрасти майно відпочивальників сусіднього пансіонату та пограбував жінку. Впродовж кількох годин поліцейські затримали зловмисника та вилучили речові докази.

До поліції звернулися четверо відпочивальників селища Урзуф: троє чоловіків повідомили, що вночі невідомий проник до їх кімнат на території бази відпочинку та вкрав мобільні телефони та сумку, а 48-річна жінка розповіла, що близько 4 ранку невідомий пробрався до неї в кімнату, штовхнув та вирвав з рук планшет.

На місце приїхали співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції.

Поліцейські провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та опитали ймовірних свідків події.

Вже через декілька годин оперативної роботи розшуковці встановили та викрили зловмисника. Ним виявився 21-річний мешканець Торецька. Чоловік відпочивав у сусідньому пансіонаті, та коли в нього закінчилися кошти, вирішив викрасти майно відпочивальників.

Чоловік вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Речові докази вилучені та найближчим часом будуть повернуті своїм власникам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України та за ст.186 ч.3 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.