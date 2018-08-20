Последние новости

Затримано підозрюваного у серії майнових злочинів

Опубликовано 22 Авг 2018

кражателеф21-річний чоловік відпочивав в селище Урзуф, та коли гроші закінчилися, вирішив вкрасти майно відпочивальників сусіднього пансіонату та пограбував жінку. Впродовж кількох годин поліцейські затримали зловмисника та вилучили речові докази.

До поліції звернулися четверо відпочивальників селища Урзуф: троє чоловіків повідомили, що вночі невідомий проник до їх кімнат на території бази відпочинку та вкрав мобільні телефони та сумку, а 48-річна жінка розповіла, що близько 4 ранку невідомий пробрався до неї в кімнату, штовхнув та вирвав з рук планшет.

На місце приїхали співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції.

Поліцейські провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та опитали ймовірних свідків події.

Вже через декілька годин оперативної роботи розшуковці встановили та викрили зловмисника. Ним виявився 21-річний мешканець Торецька. Чоловік відпочивав у сусідньому пансіонаті, та коли в нього закінчилися кошти, вирішив викрасти майно відпочивальників.

Чоловік вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Речові докази вилучені та найближчим часом будуть повернуті  своїм власникам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України та за ст.186 ч.3 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

На околиці Маріуполя затримано компанію, яка побудувала бізнес на знищенні насаджень

Опубликовано 22 Авг 2018

571 виїзд на повідомлення про вчинення домашнього насильства

Опубликовано 21 Авг 2018

Наркоплантація на городі місцевого мешканця

Опубликовано 21 Авг 2018

На 48-річного перехожого напали троє хлопців

Опубликовано 20 Авг 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-