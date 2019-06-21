Затримано підозрюваного у вчиненні розпусних дій відносно дитини

Жертвою нападника стала дівчинка 2008 року народження. Зловмисник напав на неї на вулиці та, погрожуючи ножем, скривдив. Розпочато досудове розслідування.

Із повідомленням до поліції зателефонував хлопчик, який розповів, що бачив, як дорослий чоловік на одній з місцевих вулиць чинить розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки.

На місце було негайно спрямовано найближчі наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.

Зловмисника було затримано на місці, речові докази вилучено. Ним виявився місцевий мешканець 1992 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Попередньо за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України «Зґвалтування».

Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.