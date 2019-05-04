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Затримано причетного до розчленування

Опубликовано 06 Май 2019

4 1 2Наразі поліцейські працюють з родичем жорстоко вбитого у Маріуполі пенсіонера. Нагадаємо, фрагменти тіла чоловіка було виявлено вчора,  5 травня, у Приморському районі промислового міста.

Так, до Приморського відділення поліції надійшло повідомлення про підозрілу сумку зі слідами крові на ділянці дачного кооперативу. Правоохоронці на місті знайшли у целофановому пакеті фрагменти тіла чоловіка.

Протягом доби зусиллями кінологичної служби, співробітників ДСНС в районі місця події були знайдені решта частин тіла, що дало змогу встановити особу загиблого. Ним виявився 79 річний пенсіонер. А вже згодом за підозрою у вбивстві та розчленуванні патрульні поліцейські затримали 33 річного мешканця Кривого Рогу – онука потерпілого.

Попередньо встановлено, що родич останній рік проживав у дідуся. Наразі слідчі дії  тривають. Встановлюються повні обставини події.
Факт кваліфіковано за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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