Завдав більше 10 ударів, після чого забрав верхній одяг та втік

21-річний зловмисник завдав перехожому більше 10 ударів, після чого забрав у нього верхній одяг та втік.

Подія сталася о 19 годині вечора на одній з вулиць Центрального району. 36-річний маріуполець перебував біля одного з закладів, як через деякий час до нього підійшли 2 невідомих та почали словесний конфлікт, висловлюючись у бік чоловіка нецензурно. Як з’ясувалося пізніше вказані особи перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом конфлікт переріс у жорстоке побиття: один з чоловіків взяв шматок асфальту та більше 10-ка разів вдарив ним потерпілого по обличчю. Також, зловмисник відібрав у чоловіка куртку.

На цьому «пригоди» не закінчились: маріуполець вирвався та встиг пробігти кілька метрів, однак його наздогнав злочинець та почав бити вже ногами. Із травмами чоловіка було доставлено до лікарні.

Оперативники Центрального відділу поліції разом із співробітниками патрульної поліції розпочали невідкладні розшукові заходи та знайшли підозрюваного на одній з прилеглих вулиць.

Ним виявився місцевий мешканець 1998 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за угон транспортного засобу.

Майно, яке належить постраждалому вилучене. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального Кодексу України ( Грабіж). Триває досудове розслідування.