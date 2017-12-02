Завдяки інтелектуальним відеокамерам затримали автомобіль, викрадений у Дніпрі

Програма ідентифікувала синій «мерседес», який потрапив в об’єктив камери, як розшукуваний та надіслала сигнал тривоги на диспетчерський пункт Єдиного аналітичного сервісного центру поліції Донеччини.

Новітні технології, впроваджені у систему безпеки, допомагають поліції боротися зі злочинністю. Так, вчора, 2 грудня, у транспортному потоці на одній з вулиць Маріуполя камера інтелектуального відеоспостереження зафіксувала автомобіль, марка, модель, колір та держномер якого повністю збігалися з даними машини, викраденої кілька місяців тому в місті Дніпрі.

Варто відзначити, що програма здатна розпізнавати автівки відразу за кількома ознаками, і «впізнає» машину, навіть якщо зловмисник змінив номер.

Програмі знадобилося кілька секунд, аби звірити дані з реєстраційними та розшуковими базами та надіслати сигнал тривоги диспетчерам.

Ще кілька хвилин – і орієнтування на підозріле авто, яке перебувало у розшуку за Соборним відділенням поліції Дніпра, надійшло всім зовнішнім нарядам поліції, які патрулювали прилеглий район. Екіпажі відпрацювали напрямки, в яких може рухатися автомобіль, та перехопили його за кілька кварталів.

Транспортний засіб зупинили наряди поліції охорони та патрульної поліції Маріуполя. За кермом був 32-річний місцевий житель, який пояснив, що придбав цей автомобіль у малознайомого чоловіка.

Для подальшої перевірки машину було доставлено до Приморського відділення поліції. Попередньо відомо, що «мерседес» було викрадено шахрайським шляхом у жителя Дніпра в серпні 2017 року. Маріупольські поліцейські спільно з дніпровськими колегами з’ясовують обставини події.

Нагадуємо, при купівлі автомобілю слід звертатися до працівників сервісних центрів МВС, які перевірять реєстраційні документи вашого майбутнього транспортного засобу.

З початку року на Донеччині зафіксовано понад 6 тисяч спрацювань системи інтелектуального відеонагляду. Затримано понад 60 транспортних засобів, що перебували в розшуку, 32 – що зникли з місць ДТП, виявлено 137 державних номерів, які значилися викраденими або втраченими. За допомогою інтелектуальних камер розкрито понад 50 тяжких злочинів.