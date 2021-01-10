Завтра частина Центрального району тимчасово залишиться без опалення

Завтра, 28 січня, з 8.00 до 18.00 проводитимуться аварійні ремонтні роботи на котельні «Західна». У зв’язку з цим 152 будинки в Центральному районі залишаться без опалення. Про це розповів директор ККП «Маріупольтепломережа» Дмитро Мірошниченко.

Під відключення потрапить район, який обмежується: вулицею Гранітна-бульвар Шевченка, вулицею Сонячна- проспект Будівельників. Екстрена необхідність проведення робіт викликана розривом засувки.

«У нас були неодноразові випадки припинення подачі електрики на котельню. Тиск в мережі змінювався. В результаті — засувка лопнула», — пояснив Дмитро Мірошниченко.

Крім того, фахівці підприємства проведуть регламентні роботи на компенсаторах теплових мереж. В період сильних холодів, щоб забезпечити комфортну температуру в будинках, на підприємстві були змушені підняти температуру теплоносія до 85-90 градусів. Відбулися температурні розширення, з’явилися мікротріщини на зварних швах. Щоб підготуватися до низької температури, що очікується у лютому, вирішено провести комплексні роботи.

«Тепло почне надходити до будинків в районі 20.00-21.00. У разі виникнення проблем з запуском теплоносіїв в будинках, всі служби будуть готові оперативно надати допомогу», — запевнив директор «Тепломережі».