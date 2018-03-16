Зберігати безпеку жителів Донеччини поліцейським допомагає загін чотирилапих

У рамках ротації в прифронтовий регіон прибули 9 поліцейських кінологів зі службовими собаками з семи областей України. Вони будуть виявляти нелегальну зброю та наркотики, допомагати розкривати злочини і шукати зниклих людей.

У загоні — представники кінологічних центрів Київської, Львівської, Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Вінницької та Кіровоградської областей. На час відрядження вони нестимуть службу у складі кінологічного центру поліції Донеччини.

5 службових собак є фахівцями з пошуку зброї, боєприпасів та вибухівки, 3 – слідові та ще один пес є шукачем наркотиків. Оскільки Маріуполь та навколишні території повністю перекривають місцеві кінологи, додаткові сили розподілені по всім іншим районам.

Як і їхні донецькі «колеги», приїжджі вівчарки та лабрадори працюватимуть на блокпостах та автовокзалах, обстежуватимуть територію на відсутність вибухових пристроїв, виїжджатимуть на місця злочинів.

21-річний кінолог з Києвщини, капрал поліції Владислав Ананьєв та його помічник, семирічний пес Бой, в прифронтовому регіоні вже втретє. Основне завдання вівчарки допомагати правоохоронцям виявляти зброю та вибухівку.

Під час свого минулого приїзду до Донеччини Бой допоміг маріупольським правоохоронцям знайти зброю та боєприпаси, що перевозились в автомобілі.

Сьогодні вихованець кінологічного центру ГУНП в Київській області служить на блокпості в Краматорську допомагає оглянути транспорт за лічені хвилини.

Нагадаємо, наразі кінологічний центр поліції Донеччини , який знаходиться в Маріуполі, створює територіальні підрозділи по всій області. Це дасть змогу самостійно обслуговувати всю територію Донецької області, без залучення доданих сил з інших регіонів.