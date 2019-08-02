Згортки з амфетаміном та канабісом на блокпості

Мешканець Харківської області намагався перетнути блокпост із наркотиками захованими у павербанку. Правоохоронці виявили наркоречовини при перевірці громадянина на стоп-контролі та не дали йому провезти суміш до Маріуполя.

Перевіряючи документи пасажирів одного з автомобілів, який прямував до прифронтового міста співробітники патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» звернули увагу на чоловіка, який поводився зухвало.

Ним виявився мешканець Харківської області, чоловік 1993 року народження. В ході огляду речей пасажира правоохоронці звернули увагу на зарядний пристрій, який був зламаний. Спитавши у останнього, що в середині пристрою, харківчанин відповів що зберігає у ньому наркотики.

На місце було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Мангушського відділення поліції, які виявили у речах громадянина 2 згортки канабісу та згорток афметаміну.

Речовини вилучено та направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.