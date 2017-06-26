Женщины-офицеры полиции с линии боевых действий посетили Италию

Последние три года их единственной реальностью была служба под снарядами боевиков, выезды на места обстрелов, раскрытия тяжких преступлений. Тяжелые будни для девушек-полицейских из Авдеевки, Марьинки, Бахмуту, Мариуполя на несколько дней изменились сказочным путешествием в солнечную Италию.

Вместо разрушенных домов — шедевры искусства эпохи Возрождения, возможность прикоснуться к трехтысячелетним стенам Помпеи, Венеции, Флоренции, Рима, Неаполя и Ватикана.

Поездка организована начальником полиции Донецкой области Вячеславом Аброськин при содействии директора ОАО «Производственная проектно-строительная компания« Атлант »(г. Киев) Вадима Кагана, который поддерживает полицию Донетчины с начала боевых действий.

Мечты сбываются

Ни одна из 6 девушек по сей день не была за границей. Большинство из них — переселенцы из оккупированной территории, которые не изменили присяге, нашли в себе силы покинуть дома и родных и вместе с детьми начать жизнь с нуля в новом городе.

Именно таких женщин, посмотрев как работает полиция Донетчины в «горячих точках», решил поддержать руководитель киевской строительной компании Вадим Каган.

Солнце, искусство и … карабинеры

Наша дружная компания, в которую входили следователи, сотрудницы уголовного и превентивного блоков, совершила тур по крупнейшим местам Италии. Говорят «Увидеть Рим и умереть» — действительно, мы увидели столько, сколько люди не видят за всю свою жизнь. Впечатления трудно передать словами. Какие могут быть эмоции, когда стоишь в центре античного города Помпеи, что вместе со всеми жителями исчезла с лица земли две тысячи лет назад в результате извержения вулкана? Особенно когда знаешь, что по прогнозам ученых, эта территория вместе с современным Неаполем может в ближайшее время снова оказаться под слоем лавы. Дети, женщины, мужчины просто спали и погибли за минуту.

Каждый город Италии имеет свое неповторимое лицо. Венеция, где вместо улиц — 200 каналов, которые сочетают 400 мостов. Здесь нет детских площадок и футбольных полей, зато живет свободный дух карнавала. С древности здесь изобрели успешный способ борьбы с коррупцией — дож, правитель республики, менялся каждые 6 месяцев.

Средневековая Сиена — под охраной ЮНЕСКО. Здесь не увидишь кондиционеров и спутниковых антенн — запрещено. С 13 века здесь проводятся скачки, а город поделен на 17 районов-контрад, которые соперничают между собой, например, «улитки» против «черепах».

Во Флоренции крупнейший в Европе купол, построенный без лесов и никаких подпорок — купол Брунеллески в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. На него ходил смотреть для вдохновения Достоевский. Первые «соцсети» придумала семья правителей Флоренции Медичи, стала крестными родителями Ренессанса. Они строили отношения с союзниками на доверии, создавая круг «друзья друзей», и это выручало их много раз. Под эгидой Медичи творили свои шедевры архитекторы, художники, скульпторы, которые изменили ход истории — Брунеллески, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Челлини и другие.

Улица, где не протиснуться, глухая стена и окно — здесь 8 веков назад жил Данте. Италия — это тот мостик, который соединяет вечность и современность. Рим. С потолка Сикстинской капеллы на нас, как живые, смотрят святые. Микеланджело расписал ее в 3d, как говорят сейчас. В капелле кардиналы выбирают Папу Римского. Здесь и в Ватикане, где под сводами собора Святого Петра раздается церковное пение, мы почувствовали себя частью истории и поняли, что все, что делаешь, нужно делать на совесть и с душой, чтобы это осталось в веках.

И, конечно, в каждом городе мы знакомились с полицейскими. Бородатые улыбающиеся дяди, настоящие профессионалы — такой мы увидели итальянскую полицию. Большинство ничего не знает об Украине и Донбасс, но в одном из отделов нашелся полицейский, учился когда-то в Донецке. Оказалось, что человек следит за войной в Донецкой области и переживает за то, чтобы наша страна осталась единой — такой, какой он ее запомнил.

Наша группа стала первой, которая получила возможность увидеть мир, отдохнуть от войны, набраться новых впечатлений и вдохновения дальше служить людям. Планируется, что проект будет продолжен.