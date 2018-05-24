Жінка ледь не позбавила життя свого співмешканця

Побутовий конфлікт о шостій ранку закінчився для чоловіка лікарняним ліжком, а для жінки притягненням до кримінальної відповідальності. Співмешканка схопилася за ніж та вдарила ним чоловіка в область голови. Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили знаряддя злочину.

До чергової частини Лівобережного відділення надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні був доставлений 38-річний чоловік з ножовим пораненням голови.

Слідчо-оперативна група одразу виїхала на вказану адресу, звідки забрали потерпілого. З’ясувалося, що в ході словесної перепалки 34-річна співмешканка схопила ніж та нанесла чоловіку удар по голові.

Коли усвідомила, що накоїла, викликала бригаду швидкої допомоги та намагалася надати першу медичну допомогу.

Поліцейські вилучили речові докази та затримали зловмисницю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.