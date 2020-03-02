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Жінка позбавила життя свою матір

Опубликовано 02 Мар 2020

драворМешканка Волновахи побила матір палицею і цеглиною. Від отриманих травм 55-річна жінка померла. Поліцейські притягують зловмисницю до відповідальності.

Тіло жінки виявили на узбіччі вулиці у Волновасі. На місці події правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 55-річна місцева жителька.

Поліцейські відтворили обставини злочину: виявилося, що до нього причетна 35-річна дочка потерпілої.

Встановлено, що родички вживали спиртні напої вдома у матері. Між ними виникла сварка, і донька завдала жінці декілька ударів дерев’яною палицею в обличчя. Конфлікт продовжився на вулиці. Зловмисниця підняла цеглину, вдарила матір по голові та покинула місце злочину.

Тілесні ушкодження виявилися смертельними. Потерпілу без ознак життя виявили наступного дня.

Поліцейські притягують підозрювану до кримінальної відповідальності. Слідчими Волноваського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зловмисниці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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