Жінка скоїла замах на вбивство свого товариша

Під час конфлікту, мешканка Кальміуського району вдарила ножем свого 27-річного приятеля по чарці. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Днями до поліції надійшло повідомлення, що з одного із приватних будинків Кальміуського району доносяться крики. На місце виїхала слідчо-оперативна група та працівники швидкої медичної допомоги.

У дворі вказаного будинку правоохоронці виявили ледве живого 27-річного чоловіка. На його тілі виднілося ножове поранення. Постраждалого госпіталізували.

У будинку оперативники виявили 32-річну раніше засуджену за вчинення злочинів проти життя та здоров’я осіб громадянку. На одязі та руках мешканки були сліди від злочину.

Під час слідчо-оперативних дій жінка зізналася, що в неї був конфлікт з приятелем. Побачивши на столі ножа зловмисниця схопила його та вдарила опонента у горло. Оруддя злочину вилучено.

Підозрювану було затримано у порядку ст. 208 кримінально-процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі відносно підозрюваної суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.