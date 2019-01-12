Жінка віддала 14 тисяч гривень за спасіння сина від кримінальної відповідальності

Поліція закликає: в жодному разі не довіряйте особам, які представляються поліцейськими, прокурорами або іншими посадовими особами вимагаючи в вас гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності когось із ваших родичів. Все це – шахрайські схеми, тому, одразу, звертайтесь до поліції за номером 102. Крім того, будьте обізнаними та перевіряйте інформацію, коли до вас дзвонять «родичі» з інших мобільних номерів. Краще зателефонуйте їм чи іншим близьким та самі дізнайтеся, чи не потрапляли вони у біду.

Жінка розповіла, що до неї зателефонував чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син став винуватцем ДТП, у якій постраждала людина. Окрім цього незнайомець зауважив: «Щоб вирішити питання про звільнення сина з поліції, потрібно заплатити».

Повіривши словам чоловіка, жінка віддала усі свої грошові заощадження , а саме 14 тисяч гривень.

Гроші маріупольчанка передала незнайомцю, який прийшов до неї додому у зазначений час. Хочемо зазначити, що увесь час шахрай тримав жінку на зв’язку, не даючи змоги покласти слухавку. Шахраї це роблять для того, аби жертва не мала змоги з’ясувати правду подзвонивши родичам або у поліцію.

Поліція закликає громадян бути обачними і не довіряти подібним дзвінкам. Перевірте, де дійсно знаходиться ваша рідна людина. Пам’ятайте, що у разі реального затримання, працівники поліції повідомляють про це рідних, вказуючи підстави та термін, а також відділ чи відділення, де утримується особа. Законодавством не передбачено жодних платежів за утримання затриманої особи правоохоронним органом.

Попросіть людину, яка представилась працівником поліції назвати прізвище ім’я, по-батькові і дату народження затриманого родича, запитайте у чому він був одягнений, колір очей, зріст. Практично у 100% випадків такою інформацією зловмисники не володіють, оскільки телефонний номер набрали навмання. Не довіряйте зловмисникам, які під будь-якими приводами пропонують за грошову винагороду «вирішити» питання з правоохоронцями.

Шановні маріупольці, обов`язково розкажіть своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.