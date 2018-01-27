Жінка відволіклась на приготування їжі, а її 11-місячний син випив небезпечну рідину

До поліції надійшло повідомлення від медиків, що до реанімації госпіталізовано 11 місячну дитину, з діагнозом гострого отруєння.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Оперативники опитали 27-річну матір хлопчика та встановили, що у той час коли жінка відволіклась на розігрівання їжі для немовляти, її 3-річна донька дістала зі шкафу пляшку з черемичною водою.

Коли матір повернулась до кімнати то побачила, що її маленький син грався пляшкою, а його руки та рот вже були у небезпечній рідині.

Жінка змила черемичну рідину водою та нагодувавши вклала 11 місячного сина спати. Коли дитина прокинулась то в неї почалася блювота. Тоді жінка викликала медиків.

Наразі дитина знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.