Жінка вирішила помститися співмешканцю та декілька разів вдарила його ножем

40-річна жінка вирішила помститися своєму співмешканцю та декілька разів вдарила його у живіт. Зловмисницю, яка втекла з місця злочину та переховувалася від поліції, розшукали за 20 хвилин.

Вчора, 3 вересня, до чергової частини Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений 36-річний місцевий мешканець із ножовими пораненнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Поліцейські встановили, що поранення потерпілому завдала його співмешканка.

Для встановлення місцезнаходження підозрюваної було спрямовано дільничних офіцерів, які протягом 20 хвилин відшукали зловмисницю на одній з вулиць району.

Як пояснила 40-річна жінка, чоловік постійно її ображав, через це вона вирішила йому помститися, вдаривши кілька разів ножем у живіт.

Наразі потерпілий знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.