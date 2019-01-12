Жiнка вкрала гроші у 6 пенсіонерок

Маріупольчанка обирала собі в «жертву» жінок пенсійного віку та представлялась їм соціальною працівницею.

До поліції зателефонували дві мешканки Кальміуського району міста та повідомили, що невідома жінка вкрала в них велику суму грошей. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Поліцейські опитали потерпілих, місцевих мешканців та знайшли свідків. Та вже протягом 10 днів розшукової роботи встановили та затримали підозрювану у злочинах. Нею виявилася місцева мешканка, 1974 року народження, яка вже притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Як встановили оперативники, зловмисниця причетна ще до 4 таких фактів незаконного заволодіння майном маріупольчанок. Крім того, жінка досі перевіряється поліцейськими на причетність до інших злочинів.

Отже, жінка обирала собі в «жертву» жінок похилого віку та представлялась їм соціальним працівником. Далі за схемою пропонувала пенсіонеркам матеріальну допомогу та давши велику купюру — просила здачі. Потерпілі доставали гроші при своїй «гості», а та у свою чергу увійшовши в довіру людей, просила стакан води. Коли громадяни виконували її прохання, вона оперативно викрадала їхні гроші, після чого зникала в невідомому напрямку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян! Якщо у вашому населеному пункті з’явилися підозрілі особи, не вступайте з ними в контакт, а одразу звертайтеся до правоохоронців.

Пам’ятайте, що не можна пускати в дім незнайомців, які щось продають, чи коли вони представляються працівниками соціальних чи комунальних служб. Особливо слід уникати контактів з усілякими ворожками та віщунами!