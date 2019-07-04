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Жінка залишила без нагляду маленьких дітей

Опубликовано 15 Июл 2019

4fgyhujkkВтративши зв’язок із дітьми матір  звернулася до поліції лише через 6 годин. На щастя, малеча знайшлася, жертвою протиправних дій ніхто не став.  Відносно матері складено адміністративний матеріал.

Вчора, близько 4 години вечора до поліції звернулась відпочивальниця одного з селищ Мангушського району. Жінка повідомила, що о 10 ранку з місцевого пляжу зникли її діти, найменшому з яких всього 3 рочки.

На пошук малечі було негайно орієнтовано співробітників Мангушського відділення поліції, які обстежували берег та вулиці курортного селища. На щастя, вже за годину діти знайшлися та з ними все в порядку.

Відносно матері було складено адміністративний матеріал за ст. 184 Адміністративного коексу України ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліція звертається до всіх батьків та піклувальників! Не залишайте неповнолітніх без нагляду та завжди будьте обізнані про їх місцезнаходження. За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!

Крім того, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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