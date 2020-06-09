Жінка залишила в сусідки та «забула» про свого трирічного сина

Посилаючись на особисті справи, матір залишила в сусідки свого маленького сина і зникла. Через два дні жінка змушена була звернутись за допомогою до поліції.

За викликом прибули слідчо-оперативна група та інспектор ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції. Правоохоронці виявили матір у нетверезому стані. Вона не реагувала на зауваження, дитину додому забирати не збиралася, отже поліцейські змушені були тимчасово помістити хлопчика до лікувального закладу, щоб не наражати його на небезпеку.

На жінку чекає адміністративна відповідальність відповідно до ст. 184 «Невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків по вихованню дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. ЇЇ не вперше притягують до відповідальності за аналогічні вчинки.

Про подію повідомлено службу у справах дітей для вжиття спільних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

Шановні громадяни, якщо вам відомо про факти неналежного виховання дітей, повідомте про це до поліції за номером 102. Це може зберегти життя та здоров’я дитини і змінити її майбутнє!