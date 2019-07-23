Жінка заради наживи обікрала матір свого співмешканця

Скориставшись відсутністю господарів квартири маріупольчанка вкрала 12,500 доларів США. Потерпіла навіть не підозрювала майбутню невістку у крадіжці, адже розраховувала на її «порядність». Правоохоронці у свою чергу зібрали докази, які вказували саме на співмешканку сина та «відкрили очі» довірливій жінці.

Із повідомленням про крадіжку до поліції звернулась мешканка 1965 року народження. Жінка розповіла, що невідома особа викрала в неї велику суму грошей, які вона зберігала у своїй квартирі. При цьому, потерпіла навіть і гадки не мала хто міг вчинити злочин.

“Розплутувати” цю справу взялись оперативники Центрального відділу поліції, які опитали родичів та сусідів потерпілої. Провівши ряд заходів, поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетна співмешканка сина потерпілої.

З’ясувалося, з місяць тому, син маріупольчанки привів додому 24-річну жінку, яка незабаром встановила місце де матір чоловіка зберігає гроші.

Одного дня, коли вказана особа залишилась вдома сама — забрала всі кошти собі.

Наразі зловмисниця зізналась у скоєному та розповіла правоохоронцям куди поділа чужі заощадження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.