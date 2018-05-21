Жінку нанесла ножові поранення своєму чоловіку

Словесний конфлікт між подружжям переріс у бійку. Жінка схопилася за кухонний ніж та 3 рази вдарила чоловіка у груди. Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили знаряддя злочину. Наразі чоловік знаходиться у лікарні.

На лінію «102» надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень 59-річного місцевого мешканцю. На місце першими прибули патрульні поліцейські яки оказали першу медичну допомогу чоловіку з ножовими пораненнями.

За адресою були направлені шведка медична допомога та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Поліцейські з’ясували, що між подружжям стався конфлікт. Обидва учасника знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, словесна суперечка переросла в агресивну поведінку зі сторони чоловіка. Поставити крапку у конфлікті вирішила дружина. Жінка схопила зі столу кухонний ніж та 3 рази вдарила чоловіка.

Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.