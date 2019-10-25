Подія сталася вчора, 29 жовтня, близько 11 години вечора в одному з багатоквартирних будинків Приморського району. Жінці було завдано декілька ножових ударів, які виявилися несумісними із життям.

Із повідомленням про подію до поліції звернувся товариш загиблої. Останній повідомив, що малознайомий чоловік завдав його подрузі ножові удари та покинув місце пригоди. За викликом було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції.

З’ясувалося, що компанія з трьох містян вживала алкогольні напої. Через деякий час між господаркою квартири, а саме загиблою та її новим знайомим виник словесний конфлікт. Згодом, опонент вирішив припинити сварку та схопивши кухонного ножа завдав жінці декілька ударів.

Свідком цього став інший член компанії, а саме приятель жінки, який зателефонував до поліції. Дізнавшись прикмети підозрюваного оперативники Приморського відділення поліції розгорнули комплекс невідкладних розшукових заходів та вже протягом кількох годин викрили його на одній з вулиць району. Цікавість взяла своє та зловмисник як раз прямував до місця скоєння злочину, аби подивитися як розгортається подія. При цьому про конспірацію підозрюваний також не забув, та перед виходом переодягнувся у інший одяг.

Чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі його затримано в порядку ст. 208 кримінального процесуального Кодексу України. Триває досудове розслідування.