Житель прифронтової Сартани зберігав у сараї дві протитанкові гранати

Предмети війни знаходились під грудою металу замотані у мішку. Чоловік пояснювати будь-що відмовляється. Всього за добу реєстровано 16 фактів нелегального обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Авдіївка, Сартана, Мар’їнка – поліцейські у примусовому порядку вилучають небезпечні предмети у мешканців населених пунктів навіть на лінії вогню. Там, де люди повинні, як ніхто, розуміти ступінь небезпеки гранати чи снаряду.

Зберігають заборонені предмети як жінки, так і чоловіки, незалежно від віку. Частіше за все пояснення одне, цілком передбачуване, — сувенір.

У Авдіївці 64-річний мешканець розгулював вулицями з гранатою ВОГ у кишені. Перехожого зупинили розшуковці та виявили її. З’ясувалося, що майже 3 роки він наражав на небезпеку себе та оточуючих, підібравши з пустиря боєприпас та залишивши собі.

Та ж сама Авдіївка. На одному з центральних проспектів зупинивши жінку 1971 року народження, поліцейські оглянули її речі. Було вилучено з півсотні набоїв калібром 5,45 мм.

А у Маріуполі (селище Сартана) кілька РПГ зберігав за місцем мешкання 63-річний пенсіонер. Боєприпаси вилучили оперативники Кальміуського відділення поліції в ході санкціонованого обшуку.

Варто зазначити, що вони знаходились зі спорядженими снарядами, готові будь-якої миті бути використаними.

Чоловік від співпраці відмовився, а тому мету зберігання та обставини їхньої появи належить встановити правоохоронцям в ході досудового розслідування.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

В той же час згідно з ч.3 цієї ж статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала до територіальних відділів та відділень поліції небезпечні предмети.

Всього з початку спецзаходів під назвою «Зброя» з незаконного обігу вилучено 13 одиниць вогнепальної зброї, 4 гранатомети, 26 гранат, 7 вибухових пристроїв та 75 кг вибухових речовин, а також майже 73 тисячі набоїв.

Якщо вам відомо, що хтось із знайомих, сусідів чи родичів нелегально зберігає смертоносний арсенал, негайно повідомляйте про це за номером 102. Збережіть своє життя та життя оточуючих.