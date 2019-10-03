Життя сім’ї самотніх пенсіонерів: провели у безпорадному стані кілька годин

У літнього чоловіка стався приступ, і він опинився на межі життя та смерті, а його дружина, поспішаючи до нього, впала та не змогла піднятися. Старенькі провели у безпорадному стані кілька годин, поки з останніх сил жінка не дотягнулася до телефону. На допомогу прибули співробітники поліції охорони Іван Тєзик та Валерій Райковський. Наразі життя подружжя поза небезпекою.

Пізно ввечері на пульт централізованого спостереження Маріупольського відділу поліції охорони надійшов дзвінок від клієнтки. Літня жінка в розпачі просила про допомогу.

Сімейна пара літніх людей опинилася у безвихідному становищі. Тривалий час вони не могли навіть покликати на допомогу. Єдиною надією став дзвінок на номер, за яким квартиру зазвичай підключали до сигналізації.

За адресою негайно прибув наряд групи реагування. Подолавши труднощі з закритими зсередини вхідними дверима, поліцейські виявили на підлозі нерухомого господаря з ознаками інсульту і його дружину. Жінка пересувається з паличкою та не змогла самостійно піднятися після падіння. Старенькі замерзли і були в шоковому стані.

Поліцейські надали першу допомогу пенсіонерам та викликали медиків.

Подія закінчилася благополучно: чоловік був своєчасно госпіталізований. Зараз загрози його життю немає. Із його дружиною все гаразд.

Дружина висловила щиру вдячність за порятунок молодшому інспектору групи реагування Івану Тєзіку і його напарнику поліцейському-водію Валерію Райковському.