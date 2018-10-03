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Жутко-музейный Halloween

Опубликовано 12 Окт 2018

хэллоуинХэллоуин – канун Дня Всех Святых – праздник, который оброс сотнями легенд. Многие верят, что в этот день стена между реальным и потусторонним миром исчезает, и планету заполоняет нечисть. Хэллоуин бывает не только веселым, но и познавательным. 

Мариупольский краеведческий музей 26, 27 и 28 октября приглашает жителей и гостей города Мариуполя принять участие в интерактивной экскурсии «Жутко-музейный HalloWeen». На кануне Дня Всех Святых посетителей ждет: ясновидение, жутко-Ирландский PUB, призрачная библиотека, Мариупольские «катакомбы», готическая ведьма и ее бестиарий, а также множество интересного и загадочного.

Каждый желающий сможет проверить свои нервы, засунув руки в банки с неизвестным наполнителем. Каждого, кто преодолеет свой страх и погрузится в тему страшилок, монстров, скелетов и всего пугающе-завораживающего ждут сюрпризы, неожиданности и гарантированный адреналин!

Не забываем – это будет в МУЗЕЕ! Начало экскурсий: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 — завершающая экскурсия в 20:00! Продолжительность экскурсии: 45 мин. Без предварительной записи.

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