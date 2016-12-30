Зимние фантазии в детской библиотеке

Читатели детской библиотеки им. В.В. Маяковского – творческие личности, они живо откликаются на все конкурсы и мастер-классы, которые проводятся в библиотеке. Когда-то иностранное слово «хэнд-мэйд» было ещё не в моде, и дети, и взрослые занимались изготовлением поделок к праздничным датам, а прихода Нового года и наступления зимних каникул учащиеся ждут с особым нетерпением. Новогодние праздники несут особое волшебство, заряд позитивного настроения, дают возможность прекрасно провести время, получать и дарить подарки. А самые лучшие подарки те, что сделаны своими руками, и мы, библиотекари, помогаем ребятам изготовить их.

Дети с удовольствием посетили мастер-класс в библиотеке «Ёлочная гирлянда», научились вырезать и украшать ёлочки из бумаги, делать из них гирлянды. Такими гирляндами можно украсить класс, квартиру, ёлочку на улице, есть и такая тенденция у нас в городе. Несколько таких гирлянд, изготовленных и подаренных читателями, библиотекари повесили у себя в библиотеке.

Все помнят из детства ажурные снежинки, вырезанные из сложенной уголком бумаги или салфетки, снежинки получались у всех разные, но очень красивые. Библиотекари пригласили наших читателей на мастер-класс «Новогодняя снежинка», чтобы научить делать такое прекрасное изделие при помощи современных технологий. Дети пользовались заранее изготовленным образцом, и снежинки у всех получились очень красивые, похожие на настоящие шести лучевые, какие есть в природе и их можно успеть рассмотреть, когда они падают на ладонь. Снежинки – это атрибут зимнего праздника, мы украшаем ими окна, изготавливаем гирлянды. Мастер-класс по изготовлению снежинок мы также провели для воспитанников ДЮК «Современник» ГЦВР по месту жительства.

Очень понравился читателям и мастер-класс «Сказочные персонажи». Ребята сделали оригинальных Оленя, Снеговика, Деда Мороза и его неизменную спутницу Снегурочку. Во время мастер-классов дети слушали информацию «Зимние рекорды» и узнали, что в Японии существует музей снежинок, а Вилсона А. Бентли назвали «человеком-снежинкой». Он первый снял снежные кристаллы на плёнку, а за свою жизнь сделал более 5000 фотографий разнообразных снежинок. А ещё ребята отгадывали загадки, слушали и рассказывали стихи о зимушке-зиме.

Елена Тычкова