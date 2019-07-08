Злочинна група, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації у Чехії

Співробітники управління стратегічних розслідувань поліції області спільно з Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури викрили трьох жителів Маріуполя, причетних до торгівлі людьми.

Встановлено, що незаконний бізнес організував 54-річний маріуполець. До складу угрупування увійшли також двоє вербувальників – 45-річний чоловік і 38-річна жінка.

З листопада 2018 року спільники вербували у Маріуполі дівчат та відправляли до міста Праги Чеської республіки для надання сексуальних послуг. Жертв обирали серед жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. За кожну дівчину вербувальники отримували по 200 євро.

За один раз зловмисники відправляли закордон по 2-4 дівчини, які впродовж трьох місяців піддавалися сексуальній експлуатації на території вказаної країни. Грошову винагороду за надання інтимних послуг потерпілі віддавали організаторам, отримуючи свій процент.

Поліцейські обласного управління декілька місяців документували діяльність злочинної групи, готуючи операцію із затримання.

Сьогодні спільно з працівниками інших правоохоронних органів фігуранти були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. А дві молоді маріупольчанки — врятовані від сексуального рабства.

Проведено 8 обшуків, в результаті яких вилучено мобільні телефони та інші докази, які підтверджують причетність підозрюваних до торгівлі людьми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми за попередньою змовою осіб щодо декількох осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.