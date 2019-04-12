Злочинна схема дублювання SIM-карток та привласнення коштів

Фігуранти здійснювали перевипуск SIM-карток мобільного оператора. Після отримання доступу до фінансового номера потерпілого змінювали пароль до інтернет-банкінгу та привласнювали гроші. Крім цього, оформлювали онлайн-кредити. Наразі матеріали справи направлено до суду.

Співробітники кіберполіції спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили злочинну групу, учасники якої викрадали гроші з рахунків громадян.

Кіберполіція встановила, що злочинна група діяла з серпня 2018 року. До її складу входило троє осіб на чолі із 41-річною організаторкою. Усі учасники — мешканці Кривого Рогу.

Встановлено, що фігуранти під час підготовки до злочину чітко розробляли план та схему, а також роль кожного учасника. Викрадення коштів громадян відбувалось завдяки деактивації SIM-карток мобільного зв’язку, номера яких виступали фінансовими номерами потерпілих.

Отримавши дублікат SIM-карти, зловмисники отримували доступу до SMS-повідомлень, сторінок соціальних мереж і месенджерів, тобто до сервісів, де використовується номер телефону.

У подальшому вони змінювали пароль інтернет-банкінгу та розпоряджалися коштами потерпілих. Крім цього, фігуранти оформлювали онлайн-кредити. За попередніми даними, таким чином їм вдалося заробити майже 1,5 мільйона гривень.

Слід зазначити, що відомості про персональні дані клієнтів, а також про осіб, які постійно тримали на рахунках значну суму коштів, зловмисники отримували через корупційні зв’язки у банківських установах.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, більше тисячі SIM-карт, карт-холдери, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, банківські картки, «чорнові» записи та паспорти громадянина України, видані на ім’я інших осіб з ознаками підробки.

Наразі вже забезпечено відшкодування частини заподіяної шкоди шляхом накладення арешту на квартиру та автомобіль зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ст.185 (Крадіжка), ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Всім учасниками групи повідомлено про підозру. Організатору та співучаснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі матеріали справи скеровано до суду.

Кіберполіція радить громадянам: відключайте послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора. У такому разі її заміну можливо зробити лише особисто, маючи при собі необхідні документи. Варто зазначити, що власники контрактних номерів мають іншу процедуру перевипуску карти, яка унеможливлює її віддалену заміну.

Нагадаємо, що раніше кіберполіція надала рекомендації по захисту заощаджень на банківських рахунках.