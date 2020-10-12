Последние новости

Зловмисник декілька разів вдарив ножем чоловіка

Опубликовано 12 Окт 2020

наручниЗловмисник декілька разів вдарив ножем чоловіка разом із яким вживав алкогольні напої.  Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про спричинення ножових поранень 57-річному місцевому мешканцю правоохоронців сповістили лікарі.

Поліцейські встановили, що напередодні, потерпілий запросив до себе в гості знайомих, з якими вживав алкогольні напої.

Невдовзі, під час застілля, між господарем та 27-річним гостем виникла сварка. У ході конфлікту опонент  схопив ножа та вдарив ним  чоловіка.

Оперативники розшукали підозрюваного на одній з вулиць Маріуполя.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

Похожие сообщения

14 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Миру

Опубликовано 13 Окт 2020

Поліція Маріуполя розшукує Прокопенко Христину В’ячеславівну

Опубликовано 13 Окт 2020

Маріупольці можуть відмовитися від послуг керуючих компаній

Опубликовано 12 Окт 2020

Автомобіль зіткнувся з легковиком ВАЗ та зник з місця аварії

Опубликовано 12 Окт 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-