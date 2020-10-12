Зловмисник декілька разів вдарив ножем чоловіка разом із яким вживав алкогольні напої. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про спричинення ножових поранень 57-річному місцевому мешканцю правоохоронців сповістили лікарі.

Поліцейські встановили, що напередодні, потерпілий запросив до себе в гості знайомих, з якими вживав алкогольні напої.

Невдовзі, під час застілля, між господарем та 27-річним гостем виникла сварка. У ході конфлікту опонент схопив ножа та вдарив ним чоловіка.

Оперативники розшукали підозрюваного на одній з вулиць Маріуполя.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.