Зловмисник ледве не позбавив знайомого життя

45-річного маріупольця із ножовими пораненнями було виявлено на одній з вулиць Центрального району. Протягом кількох годин оперативники викрили підозрюваного.

13 листопада, близько 4.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста виявлено чоловіка із ножовими пораненнями. Поліцейські з’ясували, що це місцевий мешканець 1974 року народження.

Оперативники Центрального відділу поліції протягом кількох годин викрили зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за вчинення вбивства чоловік 1977 року народження.

Встановлено, що підозрюваний та потерпілий познайомилися напередодні інциденту. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Тоді зловмисник схопив ножа та вдарив ним опонента більше п’яти раз, після чого покинув місце злочину.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). На порушника чекає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.