Зловмисник мало не вбив чоловіка у кафе

В одному з розважальних закладів Маріуполя підозрюваний вдарив незнайомого чоловіка по голові. Потерпілого без свідомості доставили у лікарню, він перебуває в тяжкому стані.

О третій годині ночі на лінію «102» надійшло повідомлення від свідків раптової агресії чоловіка, внаслідок чого постраждав 37-річний батько маленької дитини.

На місце одразу виїхали співробітники Приморського відділу поліції, які встановили обставини події.

З’ясувалось, що до постраждалого на танцмайданчику підійшов невідомий і вдарив його по голові. Внаслідок цього чоловік упав та втратив свідомість. Лікарі діагностували у потерпілого тяжкі травми голови.

Зловмисника затримали по «гарячих слідах». Ним виявився 20-річний місцевий мешканець, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік так і не зміг пояснити поліцейським свою поведінку.

Наразі постраждалий знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.