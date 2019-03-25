Зловмисник напав з ножем на трьох людей

За дві години підозрюваний скоїв серію розбійних нападів: на вулиці підкрадався до жертв, бив ножем та відбирав майно. Потерпілі 39-річна жінка та 59-річний чоловік госпіталізовані з численними проникаючими пораненнями. Але на цьому зловмисник не зупинився: обманом заманив на зустріч батька пораненого ним чоловіка і напав на старенького, вимагаючи гроші. В результаті масштабної спецоперації оперативники карного розшуку затримали нападника під час втечі з місця останнього злочину.

Усі напади сталися в одному районі – Лівобережному. Зловмисник підібрався до перехожого ззаду, завдав з десяток ударів по всьому тілу та викрав сумку з грошима та мобільним телефоном.

Наступною жертвою озброєного нападника стала мати неповнолітньої дитини, у якої він відібрав сумку з 800 гривнями. Жінка отримала два глибокі поранення у спину та груди. У обох потерпілих пошкоджені внутрішні органи. Наразі вони перебувають у лікарні, їх стан оцінюється як важкий.

Після цього підозрюваний знайшов у викраденому телефоні номер батька своєї жертви і цинічно призначив йому зустріч. Мовляв, син «програв йому в шахи і треба повернути борг». Нападник увірвався в будинок 84-річного пенсіонера та під погрозою ножа почав вимагати гроші. Здобиччю злодія стали 20 гривень, старий будильник і мобільний. Усе — заради чергової дози наркотиків.

Дідусь відчайдушно намагався надати опір непроханому гостю і навіть вдарив того головою. В результаті зловмисник втік, кинувши скривавлений ніж.

У цей час підозрюваного вже шукала поліція, отримавши приблизні прикметі від постраждалої жінки. У розшукових заходах були задіяні кілька підрозділів поліції Маріуполя. Спецоперація проводилася під контролем управління карного розшуку обласного главку поліції Донецької області.

«Район, в якому діяв нападник, було повністю перекрито, як і шляхи його ймовірного відходу. На розшук було піднято весь особовий склад Лівобережного відділення поліції, задіяні наряди патрульної поліції. Над розкриттям серії тяжких злочинів одночасно працювали близько 150 поліцейських. Прочісували вулиці, опитували ймовірних свідків, перевіряли раніше засуджених», — відзначив т.в.о. начальника сектора кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції Ігор Кара.

Після отримання третього повідомлення від потерпілого пенсіонера підозрюваний був затриманий. Оперативники упізнали його у перехожому завдяки наданому дідусем детальному опису. Він саме тікав з місця злочину. «Брали» акуратно, тому «скинути» речові докази затриманому не вдалося.

Нападником виявився наркозалежний місцевий житель 1992 року народження, раніше судимий за пограбування. Того разу він також напав на жінку, але вона виявилася спортсменкою, надала опір і тому не постраждала.

У затриманого вилучено викрадені телефони, гроші та пачку дамських цигарок. Саме такі були у пораненої годину тому жінки, а один з недопалків правоохоронці знайшли і на місці останнього злочину — він був у крові.

Підозрюваний зізнався, що причетний до всіх трьох нападів. «Не вистачало на дозу», — пояснив він мотиви своїх протиправних дій.

Знаряддя злочинів — ніж – вилучено. За фактами розпочато кримінальні провадження за ч.3 та 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.