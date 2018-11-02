Зловмисник обікрав перехожого на вулиці

Зловмисник скористався безпорадним станом чоловіка та вкрав в нього цінні речі. Правоохоронці затримали підозрюваного протягом кількох годин.

На лінію 102 зателефонував 44-річний місцевий мешканець та повідомив, що декілька днів тому на одній з вулиць Центрального району міста в нього вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон. Матеріальний збиток становив майже 19 тисяч гривень.

На місце прибули співробітники слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції. Поліцейські провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та перевірили місця можливого збуту крадених речей.

Протягом декількох годин, в ході проведення оперативної роботи розшуковці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зі слів зловмисника, він вирішив скористатися безпорадним станом перехожого чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та вкрав його речі. Речові докази вилучені та незабаром будуть повернуті власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.