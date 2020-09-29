Попередньо встановлено, що зловмисник вчинив 5 грабежів на території Центрального та Лівобережного районів Маріуполя. Оперативники впродовж місяця встановили та розшукали підозрюваного.

Предметами посягання зловмисника здебільшого стали коштовні прикраси, які він зривав з громадян на вулиці.

Маючи прикмети зловмисника, вжитими оперативно-розшуковими заходами, поліцейські Центрального відділу поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який у червні 2020 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів.

Оперативні працівники розшукали підозрюваного на території Лівобережного району міста.

Окрім встановлених 5 злочинів, фігурант перевіряється до скоєння ще однієї низки аналогічних. Тривають слідчі дії.

За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до громадян: Якщо ж так сталося, що вас пограбували, постарайтеся не втратити самоконтроль і запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників, а потім терміново, не гаючи ні хвилини, повідомте про подію за номером 102 або зверніться до найближчого відділу чи відділення поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжник буде затриманий, а викрадене майно — повернено!