Зловмисник вихопив на зупинці у жінки сумку

Зловмисник вихопив на зупинці громадського транспорту у жінки сумку. Поліцейські затримали нападника. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Маріупольчанка чекала на автобус, коли до неї зненацька підбіг незнайомець. Чоловік штовхнув її, вдарив і вирвав з рук сумку, залишивши жінку без грошей, мобільного телефону та іншого майна.

Потерпіла звернулася за допомогою до Центрального відділу поліції. У пошуках зловмисника оперативники відпрацювали всі камери відеоспостереження поблизу місця скоєння злочину, знайшли та опитали свідків, а також перевірили раніше судимих осіб.

Менше ніж за тиждень поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Встановлено, що фігурант позбувся викраденого майна. Наразі поліція проводить заходи щодо вилучення речових доказів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують: якщо вас пограбували, постарайтеся запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників і терміново зверніться до поліції. Чим швидше інформація надійде до поліцейських, тим більше шансів, що грабіжник буде затриманий, а викрадене майно – повернено.