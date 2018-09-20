Зловмисник вкрав з камери схову у магазині чуже майно

Зловмисник підібрав ключ до камери схову, у якій маріуполець залишив свою сумку з речами та вкрав її.

На лінію 102 зателефонував 56-річний місцевий мешканець та повідомив, що хтось вкрав його речі із камери схову у магазині. Матеріальний збиток становив 300 гривень.

На місце злочину було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції. Поліцейські провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та опитали ймовірних свідків події.

Протягом 2 днів, в ході проведення оперативної роботи розшуковці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Як виявилося, поки маріуполець робив покупки у магазині, чоловік відкрив камеру схову з його речами підібравши ключ.

Маріуполець вже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Речові докази вилучено та незабаром буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.