Зловмисник забив до смерті 78-річну пенсіонерку

Вчора місцеву мешканку Равнополя зі слідами насильницької смерті знайшли в оселі її родичі. Вже через годину оперативники встановили особу чоловіка, причетного до смерті старенької. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання м. Волноваха.

Вчора о 10.00 ранку до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Жовтневій у власному ліжку знаходиться тіло літньої жінки з явними ознаками тілесних ушкоджень, а вся кімната у крові.

На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, експерти, кінолог та керівництво відділу. Поліцейські швидко з’ясували обставини скоєння тяжкого злочину. Виявилось, що напередодні трагедії до пенсіонерки прийшов 41-річний місцевий мешканець, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік наніс потерпілій чисельні травми голови та тіла. За його словами, бив жінку руками і ногами. Від тілесних ушкоджень старенька загинула на місці. Після інциденту зловмисник пішов додому.

Через годину співробітники сектору кримінальної поліції знайшли правопорушника та вилучили речові докази. Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років.