Зловмисника до смерті побив людину та намагався сховатися на окупованій території

Розшукуваного за тяжкий злочин чоловіка співробітники поліції Донецької області відстежили на Луганщині. Підозрюваний був затриманий у момент перетину КПВВ убік «ЛНР».

Злочин було скоєно на початку липня. Два чоловіки 50 та 55 років, раніше незнайомі, посварилися в одному з маріупольських кафе. Неабияку роль зіграла кількість випитого алкоголю. Під час конфлікту молодший відвідувач ударив свого опонента металевим стільцем по голові. Потерпілий помер на місці, а зловмисник втік.

Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, що прибула за викликом, обстежила місце злочину, опитала клієнтів закладу та з’ясувала картину того, що відбулося. Однак встановити особу підозрюваного виявилося набагато складніше.

- У нас не було нічого, жодних зачіпок. Ми почали з того, що встановили абсолютно всіх відвідувачів, хто був у цьому кафе у той час, і відпрацювали кожного. Так, крок за кроком звужуючи коло, вирахували зловмисника. На це пішло близько тижня, — розповідає начальник відділу карного розшуку Центрального ВП Олександр Давиденко.

Вдома підозрюваний не з’являвся, і далі на поліцейських чекала кропітка робота – встановити коло зв’язків підозрюваного, перевірити всі адреси, куди він міг податися. Чоловік був оголошений у розшук. На затримання розшукуваного було орієнтовано всі наряди поліції та блокпости в зоні АТО, а також поліцію сусідніх областей.

До оперативних заходів підключилися співробітники відділу з пошуку безвісти зниклих громадян та розшуку злочинців обласного главку поліції Донеччини.

Зловмисник вживав заходів конспірації, змінював місця ночівлі, позбувся телефону. Але все це не допомогло уникнути відповідальності. Поліцейські вийшли на слід втікача, який вів до Луганщини.

Йому залишався лише один ривок – лічені кілометри до окупованої території, де зловмисник сподівався сховатися від відповідальності за відібране життя. Контроль на КПВВ. Завдяки онлайн-перевірці за базами даних МВС втікач був затриманий.

Група поліції Донеччини доставила затриманого до Маріуполя, де зараз він перебуває у слідчому ізоляторі. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.