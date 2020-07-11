Змінити ім’я і зареєструвати шлюб: ЦНАП розширюють перелік послуг

У Центрі надання адміністративних послуг в тестовому режимі розпочато прийом документів на оформлення послуг Центрального, Приморського і Кальміуського відділів РАГС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Реалізується ініціатива в партнерстві з містом Харковом.

«Ми намагаємося постійно розширювати перелік послуг, співпрацюємо з різними державними органами, щоб зробити отримання сервісів для маріупольців максимально комфортним і комплексним», — зазначила начальник Центру надання адміністративних послуг Дар’я Колесова.

Для оформлення через Центр доступні наступні послуги:

державна реєстрація шлюбу;

державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;

державна реєстрація зміни імені (прізвища, по батькові);

внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Подати документи для оформлення зазначених сервісів можна в Центри надання адміністративних послуг за адресою: м Маріуполь, пр. Миру, 107 і в віддалених робочих місцях Центру за адресою Запорізьке шосе, 2.