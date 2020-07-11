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Змінити ім’я і зареєструвати шлюб: ЦНАП розширюють перелік послуг

Опубликовано 22 Июл 2020

цнапУ Центрі надання адміністративних послуг в тестовому режимі розпочато прийом документів на оформлення послуг Центрального, Приморського і Кальміуського відділів РАГС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Реалізується ініціатива в партнерстві з містом Харковом.

«Ми намагаємося постійно розширювати перелік послуг, співпрацюємо з різними державними органами, щоб зробити отримання сервісів для маріупольців максимально комфортним і комплексним», — зазначила начальник Центру надання адміністративних послуг Дар’я Колесова.

Для оформлення через Центр доступні наступні послуги:

  • державна реєстрація шлюбу;
  • державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;
  • державна реєстрація зміни імені (прізвища, по батькові);
  • внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Подати документи для оформлення зазначених сервісів можна в Центри надання адміністративних послуг за адресою: м Маріуполь, пр. Миру, 107 і в віддалених робочих місцях Центру за адресою Запорізьке шосе, 2.

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