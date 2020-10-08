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Змінюється схема руху тролейбусного маршруту № 1

Опубликовано 09 Окт 2020

тролейбусУ зв’язку зі зниженням пасажиропотоку у напрямку пляжів Центрального району, з 12 жовтня змінюється схема руху тролейбусного маршруту №1.

Рух буде організовано напрямком «сел. Кіровка — площа Визволення» по проспекту Нахімова, без заїзду на ДЮІ та Приморський бульвар.

Схема та розклад руху тролейбусного маршруту №1  «сел. Кіровка — пл. Визволення» доступні на сайті martrans.gov.ua та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу), де у мешканців та гостей міста є можливість ознайомитися з графіками та фактичним рухом транспорту на транспортних мережах Маріуполя.

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