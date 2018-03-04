Знайшли загубленого підлітка, який вирішив піти з дому

Через конфлікт з батьками 12-річний підліток вирішив піти з дому.

До співробітників Приморського відділення звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що у невідомому напрямку з дому пішов її неповнолітній син.

На пошуки хлопця негайно виїхали інспектори ювенальної поліції.

Поліцейські обшукали прилеглу територію, опитали ймовірних свідків та друзів хлопці, та вже через годину знайшли підлітка біля міської ковзанки.

Як з’ясувалось хлопець без дозволу батьків взяв чималеньку суму грошей та витратив їх на свої потреби. Коли про його витівку дізнались батьки, виникла сварка, після якої хлопець пішов з дому.

Співробітники поліції провели профілактичну бесіду з усіє сім’єю.

Наразі встановлюються повні обставини події та вирішується питання про складання адміністративного протоколу щодо батьків хлопця.