Зниклого 15-річного маріупольця поліцейські розшукали в Києві

Повернувшись додому з роботи, матір виявила записку від сина про те, що він поїхав до столиці. Співробітники поліції зустріли хлопця на київському вокзалі та передали матері.

Вчора опівночі із заявою про зникнення сина до поліції звернулася жителька Маріуполя. Жінка розповіла, що хлопець залишив записку, що вирушає на змагання з велоспорту.

Інспектори ювенальної превенції розпочали невідкладні розшукові заходи та з’ясували, що підліток дійсно купив квиток на потяг та самостійно поїхав до іншого міста. Поліцейські попередили столичних колег і відправили фото з прикметами мандрівника.

Як тільки школяр прибув у Київ, його зустріли місцеві правоохоронці. Завдяки спільним зусиллям поліції двох областей неповнолітній зараз у безпеці. Адже, опинившись сама на вулиці, у незнайомому місці, тим більше – в мегаполісі, дитина може потрапити у біду.

Матір відправилася до Києва забирати сина. Вдома на хлопця чекає розмова профілактичного характеру із ювенальними поліцейськими.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Як свідчить практика, більшість дітей поліція знаходить у першу добу після зникнення.