Зниклу вночі дитину у прифронтовій Волновасі допомогла знайти поліцейська вівчарка

Сьогодні, близько 2.30 змерзлого та наляканого 11-річного хлопчика було знайдено у чагарниках, де він мовчки просидів кілька годин, поки рідні та поліція шукали його по всьому місту. Виявити слід дитини у багатотисячному місті вдалося за допомоги кінолога та його чотирилапої напарниці.

Про те, що син зник, до Волноваського відділу поліції схвильована мати повідомила близько півночі. Жінка розповіла, що хлопчик втік від неї у центрі міста о 21.00, і спершу вона шукала його самостійно, але марно.

На розшук дитини було піднято працівників ювенальної превенції та карного розшуку, орієнтовані всі зовнішні наряди та блокпости. За тривожним сигналом на місце прибув і молодший інспектор-кінолог поліції Кіровоградської області Сергій Вака та службова вівчарка Джессі, які несуть службу на Донеччині у рамках ротації.

Почали пошуки з місця, де мати розсталася з сином, однак відразу взяти слід собаці не вдалося – забагато часу минуло. Тоді поліцейські почали поступово розширяти коло пошуків, опитували пізніх перехожих, встановлювали можливих свідків. Нарешті вдалося встановити місце, де школяра бачили востаннє, і чотирилапий детектив знайшов слід.

Близько півкілометра у темряві службова собака вела поліцейських до дитини, покладаючись лише на гострий нюх. Хлопчика було знайдено менше, ніж за півгодини.

- Складність була у тому, що ми спочатку не знали, де шукати, місто велике. А далі у нас з напарницею все відпрацьовано. Собака пройшла за запаховим слідом дитини та вказала на кущі, і дійсно, дитина сиділа там, хлопчик був зляканий та не розмовляв, але пішов до нас, і його відвезли до матері, — розповів Сергій Вака.

Врятований хлопчик вже не вперше уходить з дому. Тільки за літо поліцейські повертали його до рідних вже тричі. Тікає недалеко, бо, за його словами, хоче гуляти. Мати виховує його та ще двох повнолітніх дітей сама. З жінкою та маленьким втікачем правоохоронці провели бесіду, пояснивши йому, що на вулиці дітям самим знаходитися небезпечно. А матір закликали терміново звертатися до поліції у подібних випадках, не втрачаючи дорогоцінний час.

Поліцейський кінолог та 3-річна німецька вівчарка Джессі, яка спеціалізується на розшуку людей, в зоні проведення АТО вдруге – щойно повернулися з Луганської області та після короткого перепочинку були направлені на Донеччину, де несуть службу вже три тижні. Працюють зі слідчо-оперативною групою на місцях злочинів, а також беруть участь у патрулюванні.

У поліції Сергій недавно – з 2015 року, а до цього був інкасатором та й з собаками раніше не працював. Однак, як виявилося, саме кінологічна робота – його покликання. На рахунку напарників – не одне вдале затримання небезпечних злочинців.

Так, у травні 2017 року вони допомогли розкрити тяжкий злочин на рідній Кіровоградщині – чоловік напав з сокирою на літнє подружжя та відібрав гроші. На місці злочину - жодних зачіпок, але не для собаки – Джессі взяла запаховий слід та привела прямо до місця, де ховався нападник.

Наразі на Донеччині додатково несуть службу 9 поліцейських кінологів зі своїми вихованцями, які прибули з 8 областей України.