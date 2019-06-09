Знімали порчу та прикраси

Дві спільниці за заздалегідь продуманою схемою виманили у пенсіонерки заощадження та ювелірні вироби, в тому числі й раритетні. Наразі вони у місцевому відділі поліції. Викрито їх було силами розшуковців обласного главку поліції та оперативників Маріуполя.

Розуміючи, що у людей похилого віку головною проблемою є здоров’я, зловмисниці «давили» саме на нього, розказуючи байки про те, що можуть в буквальному сенсі «поставити на ноги» за допомогою нескладного ритуалу. Все, що знадобиться, золото, гроші та кілька хвилин вільного часу. Жертву вислідкували серед натовпу просто на вулиці. Спочатку розмову завела одна із злодійок, інша в цей час чекала свого виходу. Коли першій вдалося переконати потерпілу в тому, що все можна вилікувати, підійшла друга, яка закріпила результат, повідомивши про те, що є її постійною клієнткою і на собі переконалася, що магія діє. Далі жінки супроводили заявницю до дому, дочекалися, поки та назбирає кошктовності, а далі просто біля під’їзду пошепотіли, відволікли, замінили пакет із ювелірними прикрасами та грошима на інший – з непотребом, та втекли.

За кілька місяців їх особи були встановлені. Ними виявилися мешканки Маріуполя та Запоріжжя, родички, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють точну кількість жертв та фактів махінацій.