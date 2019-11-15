Вчора, 18 листопада, в головному офісі Консультативної місії ЄС в Україні відбулася зустріч представників МВС з міжнародними партнерами щодо взаємодії з Парламентом в контексті правоохоронної реформи.

У заході взяли участь заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, старший офіцер відділу координації та співробітництва КМЄС Александр Крез, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук подякувала Консультативній місії за ініціативу такої зустрічі та відзначила, що зазначений формат співпраці є гарним майданчиком для обговорення поточного стану та перспектив співпраці.

Зокрема, Тетяна Ковальчук відзначила, що процес реформи МВС, який почався в далекому 2014 році, не припинявся ні на мить і триває досі.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося розробити якісно нове законодавство. Стратегічний курс на європейську інтеграцію закріплений віднедавна в Основному Законі України, а Угода про асоціацію залишається дорожньою картою наших перетворень», ‑ сказала заступник міністра.

Тетяна Ковальчук також зауважила, що за сприяння європейських експертів була розроблена Стратегія розвитку системи МВС ‑ 2020, протягом 2019 року нам вдалося розробити і затвердити план заходів з її імплементації. Також спільними зусиллями була розроблена і затверджена Стратегія інтегрованого управління кордонами до 2025 року, наразі нами підготовлений урядовий план її імплементації, який, маємо надію, буде затверджено на наступному засідання Уряду. Міністерство координує виконання наших євроінтеграційних зобов’язань і ми раді, що на розгляд Уряду внесено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки», розроблений ДСНС з метою імплементації директиви ЄС.

Своєю чергою, заступник міністра Антон Геращенко наголосив на законопроєктній роботі, спрямованій для удосконалення правоохоронної діяльності. Зокрема, він відзначив необхідність впровадження фото і відео фіксації на автошляхах, закріплення алгоритму поведінки водія, а також звернув увагу на необхідність перегляду та оновлення Кодексу про адміністративні правопорушення, для чого необхідним є вивчення кращих європейських практик.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський окреслив основні напрями роботи комітету щодо супроводження правоохоронної діяльності. Серед першочергових він назвав реформу СБУ, перезавантаження ДБР, проєкти про приватну розшукову діяльність, про обіг зброї, про запровадження інституту кримінальних проступків, про остаточне скасування депутатської недоторканності, про захист свідків.